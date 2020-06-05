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Никаких льготных пенсий судьям и прокурорам: в Минфине раскрыли детали соглашения с МВФ
Одним из пунктов Меморандума о дальнейшем сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на 2020−2021 годы по программе stand by, который будет опубликован после заседания Совета директоров Фонда, является продолжение пенсионной реформы.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире «Право на владу» на канале 1+1.
При этом министр отметил, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста.
«Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть там определенные предохранители в отношении возможностей раскачивания пенсионной системы. Они созданы, и больше никаких рисков», — сказал Марченко.
По мнению министра, сегодня в программе МВФ отмечены лишь такие шаги, которые обязаны делать правительства любой страны. К примеру, в меморандуме прописаны шаги к реализации реформы налоговой системы.
«Реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе. Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него», — добавил он.
Напомним, МВФ намерен предоставить помощь Украине в размере 5 млрд гривен в условиях кризиса — это 18-месячная программа Stand-By, которую рассмотрят на заседании совета директоров Фонда 9 июня.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что спикер МВФ Джерри Райс заверил, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины, это вопрос практически решенный.32
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