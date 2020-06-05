Украина

Повышение тарифов: в Минфине рассказали, сколько придется платить за отопление

Получение Украиной кредита МВФ по программе stand by не приведет к повышению тарифов на отопление — Международный фонд не выдвигает такого требования при подписании Меморандума.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1.

Более того: осенью даже ожидается снижение цен.

«Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне — больше 4 тысяч гривен. На рынке, фактически, цена — 2,275. Это цена мая. То есть, цена будет снижена… Мы считаем, что цена будет такая же на отопительный сезон и она будет снижена, по сравнению с отопительным сезоном прошлого года», — заявил Марченко.

Также не приведет к повышению цен на отопление и ситуация в экономике, заверил министр — Украина прошла кризисный этап, что дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.

«Мы уверенно смотрим в будущее… Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года», — подчеркнул Марченко.

Напомним, совет директоров МВФ включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины, ее общий объем составит 5 млрд долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сергей Марченко заверил в том, что Международный валютный фонд не требует от Украины повышения пенсионного возраста, и просто выдвигает требование продолжения пенсионной и налоговой реформ.

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