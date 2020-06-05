Происшествия

Препятствия не заметил: в ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись две фуры

Вечером в четверг на Гостомельском шоссе, где нередко сталкиваются автомобили, произошло очередное происшествие с участием двух фур, одна из которых — цистерна для перевозки опасных грузов DAF.

Случилась авария примерно в километре от КП полиции «Пуща- Водица».

Корреспондент нашего издания побывал на месте происшествия и выяснил, что один из грузовиков направлялся в Киев, будучи загруженным керамической плиткой.

Так как большегрузный транспорт к тому времени еще не пропускали в сторону города, водитель остановился в правом ряду, включил аварийную сигнализацию и вышел из машины к коллеге из стоящего впереди грузовика.

Возвращаясь обратно, он услышал визг тормозов и увидел, как его машина от удара сзади начала двигаться, а перед ним возникла смятая кабина другой фуры, цистерны.

Не мешкая, мужчина начал вызывать скорую, полицию, спасателей.

Оказалось, что направлявшийся в сторону столицы водитель автоцистерны только в последний момент увидел препятствие — стоящую фуру.

Удара избежать не удалось, но, к счастью, он не был прямым.

На какое-то время мужчина оказался пленником в своей кабине, но прибывшие на месте ДТП спасатели освободили его и передали медикам.

Через несколько часов, когда врачи оказали водителю помощь, он вернулся к месту происшествия. Почему «проморгал» препятствие, рассказывать не захотел.

Намекает, что кто-то помешал.

Между тем, в емкости было около 20 тонн битума…

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на четверг на проспекте Победы в Киеве водитель снес киоск и… сбежал.

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