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Украина

Довели россиян до истерики: эксперт указал на важный шаг Украины в Минске

8:19 5 июня 2020
Путин

То, что украинская сторона на переговорах в Минске продемонстрировала данные о российском гражданстве «переговорщиков» из ОРДЛО, усиливает позиции Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Это сильный шаг. Сродни тому, когда Порошенко привез в Мюнхен паспорта российских военных, которые „заблудились“ на украинской территории. А потом в Давосе показал часть корпуса обстрелянного россиянами автобуса под Волновахой», — отметил эксперт.

По словам Игоря Соловья, подобные шаги серьезно усиливают переговорную позицию Украины, а истерики у коллаборантов в ОРДЛО и в России лишь подтверждают это.

Полный текст комментария эксперта о переговорах в Минске по Донбассу читайте на сайте «ФАКТОВ».

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