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Предполагаемый любовник Ани Лорак переболел коронавирусом
Азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin), который недавно развелся с моделью Аленой Гавриловой, заявил, что переболел коронавирусом.
Как пишет 7days.ru, лечился певец дома.
«Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел. У меня есть антитела», — подчеркнул сам Эмин.
Он добавил, что узнал о болезни случайно. Утром не почувствовал аромата своего любимого одеколона, завтрак оказался безвкусным, поэтому Эмин решил сдать тест. Тот оказался положительным.
Отметим, что Эмину приписывали роман с Ани Лорак. Когда певица развелась, ее и Агаларова часто видели вместе. Позже у Каролины закрутился роман с саунд-продюсером Егором Глебом, но карантин показал, что пара давно не вместе. А тут еще Эмин внезапно развелся, что породило новые слухи.
Напомним, что живет Ани Лорак с дочерью в элитном поселке, который построил отец Эмина — олигарх Араз Агаларов.231
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