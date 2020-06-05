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Шоу-бизнес

Предполагаемый любовник Ани Лорак переболел коронавирусом

9:54 5 июня 2020
Эмин Агаларов

Азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin), который недавно развелся с моделью Аленой Гавриловой, заявил, что переболел коронавирусом.

Как пишет 7days.ru, лечился певец дома.

«Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел. У меня есть антитела», — подчеркнул сам Эмин.

Он добавил, что узнал о болезни случайно. Утром не почувствовал аромата своего любимого одеколона, завтрак оказался безвкусным, поэтому Эмин решил сдать тест. Тот оказался положительным.

Отметим, что Эмину приписывали роман с Ани Лорак. Когда певица развелась, ее и Агаларова часто видели вместе. Позже у Каролины закрутился роман с саунд-продюсером Егором Глебом, но карантин показал, что пара давно не вместе. А тут еще Эмин внезапно развелся, что породило новые слухи.

Напомним, что живет Ани Лорак с дочерью в элитном поселке, который построил отец Эмина — олигарх Араз Агаларов.

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