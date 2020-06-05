Украина

Отчет Авакова и информационная война с Россией: онлайн-трансляция заседания Рады 5 июня

В пятницу 5 июня, на очередном пленарном заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов. Ранее в парламенте утвердили законопроект о новых воинских званиях.

Во время часа вопросов к правительству министр МВД Арсен Аваков отчитается о деятельности Министерства внутренних дел Украины в сфере борьбы с организованной преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Также будут рассмотрены законопроекты касательно совершенствования правового регулирования мехового производства в Украине, о привлечении частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах, об акционерных обществах, касательно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект № 3509 о направлении средств из фонда борьбы с Covid-19 на ремонт дорог.

В повестке дня вопросы: о создании ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, об усилении ответственности за непредоставление ответа на депутатские запросы, об определении состава комиссии в конкурсе на должность директора ГБР.

Заслушают депутаты отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады об обеспечении противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Напомним, в четверг, 4 июня, Верховная Рада приняла Закон «О таможенном тарифе Украины», который вступает в силу с 1 июля 2020 года. А также приняла закон «о ворах в законе».

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