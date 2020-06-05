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У нардепа от “Слуги народа” Холодова нашли элитный особняк под Киевом (фото)
Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов, как и его коллеги по парламенту, подал декларацию о доходах за 2019 год. В ней он показал недостроенный особняк в элитном поселке Козин Киевской области.
Как сообщают «Схемы», в документе указано, что площадь недостроя составляет почти тысячу квадратных метров. Право собственности принадлежит жене и дочери Холодова. Данные о стоимости имущества в декларации отсутствуют.
По информации расследователей, на Кипре у Холодова с женой есть в собственности имение у побережья в городе Лимасол, в котором недавно была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов.
Ранее «Схемы» нашли у Холодова, который является кумом Виктора Медведчука, виллу в Вене за 6 миллионов евро.
Напомним, в этом году Холодов почти два месяца жил в своем кипрском имении, где, по его словам, лечился от коронавируса.
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