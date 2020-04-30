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Украина

Уехавший на Кипр «слуга народа» Холодов заявил, что заразился коронавирусом

10:27 30 апреля 2020 336
Андрей Холодов
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов («Слуга народа») заявил, что он не вернулся с Кипра в Украину, поскольку заболел COVID-19.

В социальных сетях он сообщил, что улетел на Кипр 15 марта — за день до того, как его маленького сына должны были прооперировать, однако 17 марта, когда планировал вернутся в Киев, рейс из Ларнаки отменили.

«В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился — были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей», — пишет Холодов и добавляет, что тест ему тогда не сделали, однако медики обязали его самоизолироваться и «запретили поездки».

По этой причине Холодов не улетел на эвакуационном рейсе 20 марта, чтобы «не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины». Нардеп также сообщил, 12 дней принимал антибиотики и «перенес болезнь достаточно тяжело».

В Киев он планирует вернуться в четверг, 30 апреля — первым за последнее время рейсом из Ларнаки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «слуга народа» Александр Качура рассказывал, кто из нардепов подхватил коронавирусную инфекцию.

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