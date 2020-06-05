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Украина

“Дна нет”: Деканоидзе прокомментировала обвинения в провале реформы полиции

13:08 5 июня 2020
Деканоидзе

Хатия Деканоидзе, которая начинала реформу украинской полиции, возмутилась словами замминистра МВД Антона Геращенко, который обвинил ее в развале правоохранительной системы.

В комментарии «Украинской правде» экс-глава Нацполиции Украины заявила, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись на службу в МВД.

«Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать — украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства», — сказала Деканоидзе.

Деканоидзе, которая до 7 июня будет находится в Киеве, готова встретиться с парламентариями и рассказать об истинных причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.

Напомним, сегодня в Раде заслушали отчет главы МВД Арсена Авакова о работе правоохранительных органов. В зале парламента министр устроил перепалку с народным депутатом. А на улицах Киева люди требовали отставки министра МВД Арсена Авакова.

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