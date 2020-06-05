Под Радой требуют отставки Авакова (видео)

Украина

В пятницу, 5 июня, под зданием Верховной Рады Украины, в которой на пленарном заседании выступает министр внутренних дел, собралась протестная акция, участники которой требуют отставки Арсена Авакова.

Видео из-под Рады публикует «Громадское».

Протестувальники під стінами Верховної Ради допоки у Раді виступає Аваков pic.twitter.com/T3pBkwxCs5 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 5, 2020

Также события, происходящие возле парламента, зафиксировал фотокорреспондент Ян Доброносов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Скриншот с видео Яна Доброносова.

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