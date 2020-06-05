26.54 / 26.77 29.70 / 30.24
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Под Радой требуют отставки Авакова (видео)

10:39 5 июня 2020
Отставка Авакова

В пятницу, 5 июня, под зданием Верховной Рады Украины, в которой на пленарном заседании выступает министр внутренних дел, собралась протестная акция, участники которой требуют отставки Арсена Авакова.

Видео из-под Рады публикует «Громадское».

Также события, происходящие возле парламента, зафиксировал фотокорреспондент Ян Доброносов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Скриншот с видео Яна Доброносова.

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отделение полиции в Павлограде

В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают (фото, видео)

Сергей Марченко

Никаких льготных пенсий судьям и прокурорам: в Минфине раскрыли детали соглашения с МВФ

Ляшко

Карантин продолжается: в Киеве и семи областях не разрешили открывать рестораны

Екатерина Репяхова

«Не любовница, а жена»: Екатерина Репяхова намекнула на тайную свадьбу с Виктором Павликом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер