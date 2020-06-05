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“Не учите меня, как родину любить”: Аваков в Раде устроил перепалку с нардепом (видео)

12:05 5 июня 2020
Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня отчитывался перед народными депутатами, очень бурно отреагировал на призыв народного депутата от партии «Голос» Инны Совсун извиниться перед родными убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, а также перед девушкой, которую изнасиловали и пытали «стражи порядка» в Кагарлыке.

Министр занервничал и стал угрожать, что не советует играть на трагедии. Он заявил, что «он не будет делать то, что кто-то требует».

«Не нужно политических спекуляций. Не надо меня учить, как родину любить. Я патриот до мозга костей», — сорвался Аваков.

Видео ответа Авакова опубликовано в Twitter.

Внимание! На ролике присутствует нецензурная лексика

Напомним, утром 5 июня во время «Часа вопросов к правительству» глава МВД отчитывался о работе ведомства. В это время под зданием Рады проходят протесты с призывом об отставке Авакова.

Ранее депутаты собирали подписи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Одной из инициаторов была депутат от «Голоса» Инна Совсун.

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