Украина

“Не учите меня, как родину любить”: Аваков в Раде устроил перепалку с нардепом (видео)

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня отчитывался перед народными депутатами, очень бурно отреагировал на призыв народного депутата от партии «Голос» Инны Совсун извиниться перед родными убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, а также перед девушкой, которую изнасиловали и пытали «стражи порядка» в Кагарлыке.

Министр занервничал и стал угрожать, что не советует играть на трагедии. Он заявил, что «он не будет делать то, что кто-то требует».

«Не нужно политических спекуляций. Не надо меня учить, как родину любить. Я патриот до мозга костей», — сорвался Аваков.

Видео ответа Авакова опубликовано в Twitter.

Внимание! На ролике присутствует нецензурная лексика

просто послухайте цей цинізм.



совсун попросила визнати особисту відповідальність за злочини поліцейський, які вбили кирила тлявова, і тих, що зґвалтували дівчину в кагарлику, не відповідь на запитання, а вибачення.



«нє учітє мєня, как родіну любіть, я патріот до мозга костєй». pic.twitter.com/Y23LxnZXii — могилялька (@mohylialka) June 5, 2020

Напомним, утром 5 июня во время «Часа вопросов к правительству» глава МВД отчитывался о работе ведомства. В это время под зданием Рады проходят протесты с призывом об отставке Авакова.

Ранее депутаты собирали подписи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Одной из инициаторов была депутат от «Голоса» Инна Совсун.

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