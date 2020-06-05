- 12:41 В Киеве перед выходными не откроют кафе и рестораны: Кличко выступил с заявлением
- 12:40 Во Вьетнаме открыли первый в мире отель, покрытый золотом внутри и снаружи
- 12:39 У нардепа от “Слуги народа” Холодова нашли элитный особняк под Киевом
- 12:20 Доллар подешевел еще: на сколько курс упадет на следующей неделе
- 12:16 Автобус «Бенфики» забросали камнями: два футболиста попали в больницу
- 12:08 Спасут ли накладки на номера от системы видеофиксации нарушений?
- 12:07 Обладательница двух «Оскаров» поранила голову бензопилой
- 12:05 “Не учите меня, как родину любить”: Аваков в Раде устроил перепалку с нардепом
- 11:53 "Авакова в отставку": яркие фото протестов под Верховной Радой
- 11:45 «Разведусь только с трупом!»: на Полтавщине ревнивый муж сжег жену
- 11:29 В Харькове неадекватный иностранец накинулся на девушку с ножом: инцидент попал на видео
- 11:10 В Ровно подросток изнасиловал 12-летнюю девочку на камеру и разослал видео знакомым
“Не учите меня, как родину любить”: Аваков в Раде устроил перепалку с нардепом (видео)
Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня отчитывался перед народными депутатами, очень бурно отреагировал на призыв народного депутата от партии «Голос» Инны Совсун извиниться перед родными убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, а также перед девушкой, которую изнасиловали и пытали «стражи порядка» в Кагарлыке.
Министр занервничал и стал угрожать, что не советует играть на трагедии. Он заявил, что «он не будет делать то, что кто-то требует».
«Не нужно политических спекуляций. Не надо меня учить, как родину любить. Я патриот до мозга костей», — сорвался Аваков.
Видео ответа Авакова опубликовано в Twitter.
Внимание! На ролике присутствует нецензурная лексика
просто послухайте цей цинізм.— могилялька (@mohylialka) June 5, 2020
совсун попросила визнати особисту відповідальність за злочини поліцейський, які вбили кирила тлявова, і тих, що зґвалтували дівчину в кагарлику, не відповідь на запитання, а вибачення.
«нє учітє мєня, как родіну любіть, я патріот до мозга костєй». pic.twitter.com/Y23LxnZXii
Напомним, утром 5 июня во время «Часа вопросов к правительству» глава МВД отчитывался о работе ведомства. В это время под зданием Рады проходят протесты с призывом об отставке Авакова.
Ранее депутаты собирали подписи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Одной из инициаторов была депутат от «Голоса» Инна Совсун.474
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!