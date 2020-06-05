Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, которому запрещен въезд в Украину, рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске

Воспоминаниями Андреев поделился в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — вспомнил артист.

По словам Кирилла, именно он не стал развивать отношения, ведь не верил в счастье такой семьи.

«Мало случаев, когда муж — певец, а жена — актриса или певица», — констатировал он.

В 2000 году Кирилл Андреев женился на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У них есть 19-летний сын Кирилл, у которого уже своя семья.

Напомним, ранее сестра Жанны Фриске показала ее квартиру, в которой ничего не меняли со дня смерти певицы.

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