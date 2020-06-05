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Украина

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

14:44 5 июня 2020
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки — занявшего эту должность осенью 2019 года Валерия Евдокимова сменил Валерий Кондратюк.

Соответствующие указы об увольнении и назначении опубликованы на сайте президента Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до 2016 года Валерий Кондратюк возглавлял Главное управление разведки Минобороны, а потом перешел на работу в Администрацию президента.

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