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Мир

Евросоюз продлит запрет на въезд иностранцев: что об этом известно

15:24 5 июня 2020
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Государства Евросоюза, которые начали открывать свои границы после карантина в связи с пандемией коронавируса, хотят оставить ограничения на въезд для граждан третьих стран после 15 июня.

По словам еврокомиссара Илвы Йоханссон, ожидается продление запрета до конца июня, передает «Европейская правда».

Йоханссон отметила, что на заседании министров внутренних дел стран ЕС все министры поддержали инициативу: сначала восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ.

Еврокомиссар также отметила, что одновременного открытия для всех стран не будет. А полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Вместе с тем, политик напомнила, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

Напомним, в конце мая Украина возобновила работу пунктов пропуска на границе с ЕС.

О восстановлении туристического потока в страны ЕС подробно в материале «ФАКТОВ»: «Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев».

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