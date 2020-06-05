Водителя киевского трамвая зверски избили толпой за просьбу надеть маски: инцидент попал на видео

Происшествия

В Киеве группа людей избила водителя трамвая за то, что он отказался продолжать движение, пока все пассажиры не будут в защитных масках. Ранее в столице водитель джипа избил велосипедиста, который мешал ему ехать по тротуару.

На просьбу водителя и кондуктора трамвая одеть маски компания отказала в грубой форме, а затем накинулись с кулаками на водителя.

«…водитель попытался нормально объяснить, что если они не оденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право, и трамвай будет стоять, пока не приедут копы. На это компания отреагировала вкрай агрессивно, и накинулась с кулаками на водителя. Побили его сильно», — сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Избитого водителя без сознания забрала карета «скорой помощи». Полицейские не стали задерживать нарушителей.

Напомним, в середине мая в Киеве зверски избили и ограбили медиков. Тогда нападавших задержали.

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