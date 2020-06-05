Украина

«Немного интриги»: в «Слуге народа» заговорили о выдвижении женщины на пост мэра Киева

В мэры Киева партия «Слуга народа» может выдвинуть женщину. Ранее побороться за пост городского головы столицы изъявили желание четверо депутатов от «СН». Не исключено, что мужскую компанию разбавит представительница прекрасного пола. О возможной интриге на осенних выборах в Киеве рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Немного интриги, это может быть женщина… Женщина должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни разу за историю Украины женщины-мэра Киева», — приводит слова Арахамии УНН.

Депутат объяснил, что имя кандидатки пока не хотят раскрывать, чтобы не провоцировать ее недругов. «Сюрприз пока не хотим афишировать. Как только кандидат объявляет себя, сразу тонны грязи. Лучше сделать это позже», — считает парламентарий.

Напомним, местные выборы в Украине, в том числе и в Киеве, состоятся 25 октября 2020 года. Кроме действующего городского головы Киева, за пост мэра будут бороться нынешние депутаты. Готов обсуждать участие в выборах главный санитарный врач Украины.

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