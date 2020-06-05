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Украина

Греция готовится принимать туристов из Украины: названа дата

17:20 5 июня 2020
греция

Греция и Украина готовы возобновить взаимные поездки граждан с 1 июля. Путешествия станут возможны, если до конца текущего месяца не случится обострений эпидемиологической ситуации в двух странах.

Дата взаимного открытия границ была подтверждена в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

Напомним, ранее Греция объявила, что готова принимать туристов уже с 15 июня, но это касается лишь гостей из 29 стран с низкой заболеваемостью COVID-19 (в основном страны Евросоюза). Всем остальным по приезду предстоит карантин на одну-две недели.

С 1 июля в Греции все аэропорты должны открыться для международных рейсов. Также страна откроется для туристов, прибывающих морским путем.

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