Названа причина смерти Михаила Кокшенова

Шоу-бизнес

Смерть актера Михаила Кокшенова, о которой стало известно 5 июня, вызвала много слухов в соцсетях.

Так, российский «5 канал», ссылаясь на вдову актера, сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Позже Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил, что умер Кокшенов из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Точку поставила вдова Кокшенова Наталья Лепехина. Она подтвердила, что муж умер и что долго болел, но опровергла информацию о коронавирусе.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — подчеркнула она.

Напомним, что инсульт актер перенес осенью 2017 года.

Также напомним, что Наталья Лепехина — третья жена Михаила Кокшенова. Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю их знакомства.

А много лет назад Кокшенов рассказывал «ФАКТАМ» о съемках и семье.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter