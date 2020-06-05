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Названа причина смерти Михаила Кокшенова
Смерть актера Михаила Кокшенова, о которой стало известно 5 июня, вызвала много слухов в соцсетях.
Так, российский «5 канал», ссылаясь на вдову актера, сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Позже Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил, что умер Кокшенов из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Точку поставила вдова Кокшенова Наталья Лепехина. Она подтвердила, что муж умер и что долго болел, но опровергла информацию о коронавирусе.
«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — подчеркнула она.
Напомним, что инсульт актер перенес осенью 2017 года.
Также напомним, что Наталья Лепехина — третья жена Михаила Кокшенова. Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю их знакомства.
А много лет назад Кокшенов рассказывал «ФАКТАМ» о съемках и семье.91
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