Воспитатель детсада в Броварах заразилась коронавирусом

Украина

В городе Бровары Киевской области открывшийся после карантина детский сад «Калинка» снова пришлось закрыть. Воспитательница заведения заразилась коронавирусом. Диагноз подтвержден ПЦР-тестом.

После того, как родители забрали детей из сада, все работники заведения отправлены на двухнедельную самоизоляцию. У 25 детей, с которыми контактировала воспитатель, возьмут анализы. Семьям придется изолироваться на ближайшие 14 дней.

Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, на территории детского сада сейчас проводится дезинфекция. С 6 по 20 июня «Калинка» работать не будет. ПЦР-тесты будут сделаны всем работникам учреждения.

Напомним, в конце мая в Киевской области смягчили карантин, а с 1 июня открыли детсады. Известный украинский вирусолог Алла Мироненко предупреждала, что это решение может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.



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