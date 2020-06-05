Начинается летний «бал»: часть поля в киевском ботсаду покрылась цветущими пионами (фото)

Общество и люди



В Ботсаду на Печерске, который с 11 мая открыли после карантина, отцвела сирень и вместе с ней и древовидные пионы, соседствующие с массивом сиринария. Сейчас пришла пора травянистых пионов.



Древовидные пионы

В Ботсаду собрана единственная в Украине многотысячная коллекция растений открытого грунта всех групп цветочных культур, в том числе коллекции гиацинтов, гладиолусов, георгин, лилий, ирисов, пионов, хризантем, астр, канн и других.

Первые дни лета оказались прохладными, но как только пригрело солнце, бутоны пионов на глазах стали оживать на участке «Времена года». Их краски согревают любого, кто приходит в сад. Еще немного, и травянистые пионы «дадут бал» в честь наступившего лета. Пока цветут не массово: многие еще не распустились, а над уже открытыми «чашами» работают пчелы. Над полем от делянок с растениями исходит неимоверный аромат. А между высаженными группами раскидистых кустов с тяжелыми цветами снуют посетители в поисках лучшего ракурса для селфи.

Часть пионов на экспозиционном участке еще в бутонах

А большинство под лучами солнца уже полностью распустились





В саду разнообразие цветков пиона поражает: простые, полумахровые и махровые — каждый по-своему хорош

— Пион для многих — один из любимейших весенних цветов, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий отделом цветочно-декоративных культур Национального ботсада имени Гришко Юрий Буйдин. — Родом растение из Китая, а выращивается в садах Европы со времен Древней Греции. И пионы — одно из самых долгоживущих растений: украшая наши сады и парки, они могут доживать до более полувекового возраста.

В 2010 году на участке «Времена года» заложили мини-экспозицию «Сад пионов», которая отображает значительную часть коллекции пионов Ботсада (а это всего более 700 сортов и видов), которая (как и сиринарий с розарием) имеет почетный статус национального достояния Украины. Коллекция пионов в Ботсаду — самая большая в Украине и одна из богатейших среди стран ближнего зарубежья. Среди сортов имеются все существующие на сегодня садовые группы как в историческом плане, так и на уровне наиболее современных достижений мировой селекции. Коллекция служит базой для проведения разноплановых научных исследований и на ее основе в Ботсаду создано около 30 собственных сортов.



Селекционное поле в Ботсаду служит базой для исследовательской работы и основой для отечественных сортов пиона

— В 2013 году экспозиционное поле открылось для посетителей, и здесь демонстрируется свыше 200 сортов травянистых пионов, — продолжает Юрий Буйдин. — Тут можно наслаждаться красотой цветка простого, полумахрового, махровой и японской формы. Здесь есть как исторические сорта, так и созданные в начале XIX века на территории Европы, современные сорта американских селекционеров, канадских, французских, также созданных во времена СССР и сорта собственной селекции Ботсада. Возле каждой разновидности выставлена этикетка с информацией о селекционере, времени и стране создания сорта.

Обычно пионовое поле зацветает в конце мая — начале июня. В этом году массовое цветение растений только начинается. В основном пион любит открытые солнечные места — в тени, кроме листьев, вряд ли что получится. У нас есть даже кремовые, с сиреневым оттенком — редкие формы, но не все представлены на выставке, а размещены они лишь на селекционном участке. Ярко желтый встречается редко, а вот цветоводы уже оценили гибрид травянистого и древовидного пионов, который дает бело-лимонный цветок.

Кроме пионов, у нас есть ирисы — их немного, так как для них этот год неудачный. Первыми зацвели миниатюрные, потом карликовые бородатые, за ними среднерослые и теперь — высокие бородатые. Их цветовая гамма и формы цветков радует глаз: ирисы имеют многие оттенки известных цветов, встречаются сорта и с пестрой окраской. Вместе с высокими бородатыми зацветают сибирские ирисы, которые отличаются высокой стойкостью к неблагоприятным факторам и ажурными цветками фиолетового, синего, белого, желтого и сиренево-малинового оттенков. А последними (ІІ декада июня) зацветают Спурия ирисы — утонченные и элегантные, словно птички, которые парят над мечевидными восковыми листьями. Окраска этих ирисов также чрезвычайно разнообразна.

Массовое цветение рододендронов в саду уже затихает, лишь выделяются отдельными пятнами поздние сорта. В перемежку с пионами сейчас зацветают в розарии несколько ранних сортов роз. Розарий, который открывается на днях, тоже самый большой в Украине — на 3, 5 га представлены более 150 сортов чайно-гибридных, вьющихся почвопокровных, миниатюрных, парковых и других роз.

Пиону в древности приписывали чудодейственные свойства

Пион — цветок с долгой историей. Первые упоминания о пионе встречаются в те самые времена, когда древние египтяне и вавилоняне, выращивая сады, завозили отовсюду растения, а персы и греки разбивали сады в образовательных целях. Издавна роскошный пион также привлекал художников. По своей красоте и пышности он конкурировал с розой. Его любили в античной Европе, в древнем Китае, о нем слагали легенды и приписывали чудодейственные свойства. Например, в Греции носили бусы на шее с младенчества — так отпугивали злых духов и исцелялись. В Китае 1500 лет назад пион был дорогим цветком и украшал императорские сады, а придворные садовники уже тогда выводили новые сорта. Этот цветок до сих пор считается символом богатства и знатности. И в наше время подарить пион означает пожелать добра и благополучия.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», под Одессой варварски вытоптали уникальное «фиолетовое поле».

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