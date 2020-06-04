Cелфи – превыше всего: под Одессой варварски вытоптали уникальное «фиолетовое поле» (фото, видео)

Общество и люди

О «фиолетовом поле», что в сорока километрах от Одессы (неподалеку от города Теплодар в Беляевском районе), ходят легенды. Каким образом появилось там это чудо — своеобразная миниатюра знаменитых лавандовых полей, только без лаванды, никто не знает. Одни считают его самосевом, другие — экспериментальными изысками ботаников-любителей, но факт остается фактом: яркое природное фиолетовое пятно притягивает к себе как магнит.

Именно этим решили воспользоваться профессиональные фотографы, организуя здесь коммерческие сессии. Как утверждают, координаты места передавались «сарафанным радио», и вскоре вдоль дороги, у обочин луга стали выстраиваться автомобильные шеренги, исчисляемые сотнями единиц. Вооруженные смартфонами горожане и приезжие полюбили здесь «селфиться». Все в восторге, радуются своим «творческим удачам» и делятся в соцсетях многочисленными фото, сделанными на «фиолетовом поле».

Есть у этой популярности и оборотная, куда менее привлекательная сторона. Она заметна, даже невооруженным глазом, о чем также упоминают в соцсетях:

«Кроме нескольких десятков людей с телефонами наперевес, мы застали здесь как минимум две полновесные фотосессии: фотографы на приготовленных заранее лесенках, модели, меняющие костюмы, все дела. Да еще и чей-то дрон „вышивает“ в небе… Фиолетовый луг уже порядком вытоптан, а для некоторых вообще является нормой мусорить там же, где и кайфовать. Мы уверены, что у ребят, которые использовали на лугу разноцветный дым, получились крутые снимки, но только использованные шашки надо было бы забрать с собой…»

Да и местные жители говорят, что приезжие любители селфи оставляют после себя кучи мусора и вытаптывают ярко-фиолетовые цветы. Очевидцы свидетельствуют:

«Толпа людей ринулась делать памятные фото, позабыв о сохранении живой природы. Сначала они вытаптывали тропинки в поле, затем продвигались вглубь и вширь. Каким-то барышням очень хотелось сфотографироваться с букетом, а растущих вокруг живых цветов им показалось мало. Тогда чудо-растения попросту вырывали, с корнем. На поле и вдоль трассы лежало немало выброшенных букетов, которые после съемки стали не нужны. Некоторые шли еще дальше — стелили скатерть на цветы, раскладывали еду в корзинках и пировали, фотографируясь. Словом, после нас — хоть потоп и… горы мусора».

Чуть больше недели понадобилось «любителям селфи и фотосессий на природе», чтобы изничтожить ее творение, вытоптав чудо-поле.

В соцсетях — волна возмущения: «Печально, но факт: многие люди не хотят ценить красоту, а просто уничтожают ее. Те же фотографии можно снять аккуратнее, а мусор забрать с собой».

Как рассказали «ФАКТАМ» ботаники, на этом необычном лугу, который издали многие принимают за лавандовое поле, растут цветы под названием дельфиниум. Существует красивая легенда о том, как отвергнутый капризной красавицей юноша превратился в дельфина и достал из морской пучины прекрасный цветок, который потом назвали дельфиниумом за сходство бутона с головой дельфина.

Как отнеслась красавица к такому подарку, легенда умалчивает, но цветоводы с удовольствием разводят дельфиниум. Его селекцией начали заниматься еще в XV веке. Путем сложных скрещиваний диких видов были получены гибридные сорта, которые отличаются богатством красок, густой махровостью и необычной красотой. Современные сорта дельфиниума поражают красотой, величавостью огромных кустов и продолжительностью цветения.

«Дельфиниум принадлежит к семейству многолетних и насчитывает более 400 видов травянистых корневищных растений, есть и однолетние формы. Дельфиниум, один из немногих цветов, цветет два раза в течение лета: сначала продолжительное время в июне и повторно — в августе, более коротко», — говорят специалисты.

Современные дельфиниумы достигают двухметровой высоты, с пышными, до 30 см в диаметре, цветоносами, «наполненными» крупными цветками, иногда превышающими размеры спичечного коробка.

Дельфиниум — растение генетически сильное, обладает высокой (до минус 40 градусов) морозостойкостью, не требует ежегодной пересадки, а также отличается высокой декоративностью.

Напомним, именно на территории Беляевского района Одесской области расположена часть Нижнеднестровского национального природного парка, который недавно пострадал из-за масштабного пожара.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о необычном «лазурном озере» в окрестностях села Мигия в Николаевской области. Привлекавшее туристов озеро исчезло так же внезапно, как и появилось.



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