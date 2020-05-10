Общество и люди

В Ботсаду имени Н. Гришко на столичном Печерске, независимо от погоды, всегда красиво. С 11 мая здесь уже можно будет побродить среди зарослей цветущей сирени: более полуторы тысячи деревьев в сирингарии выбросили свои ароматные соцветия снежно-белого, желтоватого и всевозможных оттенков фиолетового. По словам Василия Горба, куратора сиреневого сада, наиболее интенсивный аромат сирень отдает в начале цветения, и сильнее она пахнет по утрам. Читайте также: В Киеве откроют кафе, парикмахерские и салоны красоты, но с ограничениями: что важно знать

— С ослаблением карантина наконец откроется доступ к нашим коллекциям, — рассказала «ФАКТАМ» директор Национального ботанического сада имени Н. Гришко Наталья Заименко. — Изумительными в этом году были сакуры, магнолии. Сейчас пришла очередь позднецветущих лососевых рододендронов и сирени. Сиреневый сад посещать еще можно дней 10 благодаря нежаркой погоде. Зацвел и пион древовидный. С 11 мая посетители смогут застать немного и поздней магнолии, почвопокровной флоксы. Далее наступит черед ирисов, травянистых пионов, роз… На территории ботсада люди смогут гулять, а вот оранжереи еще закрыты. И в карантин не оставляли без присмотра уникальный оранжерейный комплекс, поэтому часть персонала даже не выходила за пределы ботсада, чтобы ухаживать за растениями. Ведь ценнейший фонд тропических и субтропических растений требует частого полива. В коллекции более трех тысяч образцов, только орхидей более 600 видов, форм и сортов. Коллекция тропических растений — национальное достояние.

В прошлые годы в майские выходные во время цветения сирени набиралось до 100 тысяч ценителей этой красоты. Сейчас в пик цветения не ждем большого наплыва посетителей, ведь общественный транспорт еще не ходит. Из-за карантина теперь туго придется с оплатой коммуналки и с зарплатой (80 процентов нашего дохода формируется за счет весенних экскурсий, реализации билетов, растений). Денег на все наши нужды не хватало и без карантина, а сейчас тем более. В таких условиях оказались мы на 85-летие нашего сада — впервые полвесны были закрыты.

Сиреневый сад в Киеве в 1948 году основал профессор Леонид Рубцовов, и первыми туда привезли образцы из Германии, постепенно коллекция пополнялась (с разными странами обменивались сортами). Закладывая сиреневый сад на днепровских кручах, Рубцов создавал из живых растений картины, комбинируя их по цвету так, чтобы сиреневый массив примыкал к золотым куполам Выдубицкого монастыря и продолжался голубыми речными далями. Теперь эта узнаваемый пейзаж стал визитной карточкой Киева: на фото темно-фиолетовая сирень — это сорт «Мрия», на втором плане — белая «Мадам Казимир Перье».

Сирень высаживали и в композиции с древовидными пионами, и одновременное их цветение только усиливает эффект, а высокие ясени на заднем плане служат кулисами, помогая оттенить яркие бело-сиреневые пятна.

В результате селекции с ХІХ века появлялись сорта разных оттенков и цветочных форм, и сегодня ботаники разных стран получают новые. А в Ботсаду имени Н. Гришко можно полюбоваться как зарубежными сортами («Рочестер» и «Мадам Антуан Бюхнер», «Примроуз», «Мадам Казимир Перье»), так отечественными — «Леся Украинка», «Огни Донбасса», «Мрия», нежно-фиолетовые «Тарас Бульба» и многими другими.

У «Рочестера» (США) белые соцветия и многолепестковые цветы

А темно-фиолетовый сорт «Огни Донбасса» вывел еще Рубцов



У «Мрии» его же авторства тяжелые кисти имеют очень крупные и выразительные цветы

У цветов сорта «Леся Украинка», автором которого является Василий Горб, бывает до 80-ти лепестков – считается, что это один из самых махровых сортов в мире

В Украине в природе растет лишь один вид сирени — обычная. Она прибыла в Европу из Турции, а попала туда из Болгарии. Остальные сорта завозились из Китая, Кореи. В столичном ботсаду представлена самая полная видовая коллекция сирени в Европе. Если в мире насчитывается свыше двух тысяч сортов этого растения, то в ботсаду на 2, 5 га размещено 132 сорта.

Кроме пионов и сирени, в Ббтсаду еще можно застать цветущие единичные деревья поздней магнолии, но массовости уже нет. По словам куратора магнолиевого сада Надежды Трохименко, на этом участке, который в основном сформировался в 1970-х (еще раньше его начала создавать Нина Минченко), более сотни деревьев (несколько десятков сортов), и они дружно отцвели. И даже почти 70-летняя магнолия кобус, несмотря на почтенный возраст, ежегодно продолжает выбрасывать цвет. Единственный плюс от карантина — деревья отдохнули от прессинга, испытываемого в период массовых посещений, когда любители селфи ломают ветки и тысячи ног уплотняют почву возле магнолий.





Так цветут магнолии. Некоторые экземпляры еще не уронили цветы

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