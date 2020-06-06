КПВВ на Донбассе не откроют: губернатор назвал причину

Украина

Контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе, работу которых планировалось возобновить после 10 июня, скорее всего, не откроют в указанный срок.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в пятницу на брифинге в Краматорске, передает Укринформ.

Причина — эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19.

«Острым вопросом у нас остается открытие КПВВ. Даты открытия я пока не назову. Беру на себя всю ответственность, в принципе, как и всегда, и в этом случае, я не являюсь сторонником открытия КПВВ, как бы кто-то не манипулировал бы этой ситуацией», — сказал глава области.

Также Кириленко добавил, что к этому вопросу сможет взвешенно подойти после детального изучения ситуации после ослабления карантина. Только тогда, по его мнению, возможно говорить об определенной смене режима работы КПВВ, пропуск групп лиц.

«Прошу отнестись всех с пониманием. Тот результат, ставший без преувеличения весомым, который достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет. … И мы тогда даже не будем говорить о второй волне, эта вторая волна может наступить уже сейчас. Поэтому, пожалуйста, с пониманием отнеситесь к этому», — отметил руководитель области, обращаясь к жителям региона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перешли на летний график работы: с 6 часов утра и до 8 часов вечера.

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