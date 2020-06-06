Нужны в общественных местах: ВОЗ изменила мнение о ношении масок

Мир

После резкой критики в свой адрес со стороны руководства США Всемирная организация здравоохранения резко изменила отношение ко многим своим рекомендациям: сначала был «помилован» гидроксихлорохин, теперь же в ВОЗ посчитали необходимым рекомендовать носить медицинские маски в общественном транспорте и магазинах.

С заявлением об этом выступил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.

Отмечается, что были получены доказательства об эффективности масок в качестве средства защиты от коронавируса.

Согласно им, ВОЗ рекомендует носить маски там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено физическое дистанцирование. Такими местами считаются общественный транспорт, магазины и другие переполненные общественные пространства.

Кроме того, в районах с продолжающейся пандемией ВОЗ рекомендует носить маски людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям старше 60 лет при невозможности соблюдать социальную дистанцию. При этом подчеркивается, для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще в марте ВОЗ считала бесполезным использование маски при защите здоровых людей от коронавируса. Там утверждали, что средства индивидуальной защиты необходимо было носить только медикам и пациентам, у которых диагностирована пневмония COVID-19. В то же время некоторые регионы были с самого начала не согласны с этим, в частности, об эффективности масок неоднократно говорили в департаменте здравоохранения Гонконга.

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