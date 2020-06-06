- 05:30 Кушайте сало: Ани Лорак рассказала, как ей удается худеть на карантине
- 04:56 Отдать контроль ОБСЕ: в Раде назвали условия проведения выборов на Донбассе
- 04:25 Нужны в общественных местах: ВОЗ изменила мнение о ношении масок
- 03:33 Место обитания инопланетян? Ученые нашли планету, максимально похожую на Землю
- 03:00 Спасайте мир красотой: жена Цекало показала упругую грудь под мокрой футболкой
- 02:33 Исчез, на звонки не отвечает: бухгалтер Лагерфельда оставил его наследников без денег
- 01:56 КПВВ на Донбассе не откроют: губернатор назвал причину
- 01:26 Лысые в опасности: ученые определили группу мужчин, у которых коронавирус вызывает значительные осложнения
- 00:47 Бесит Кремль: Кулеба назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу
- 05.06 23:58 "Клубничное затмение": украинцы наблюдали уникальное небесное явление
- 05.06 23:20 Ляшко предложил не открывать детские оздоровительные лагеря: в чем причина
- 05.06 23:09 Готовы 2 миллиона доз: Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса
Нужны в общественных местах: ВОЗ изменила мнение о ношении масок
После резкой критики в свой адрес со стороны руководства США Всемирная организация здравоохранения резко изменила отношение ко многим своим рекомендациям: сначала был «помилован» гидроксихлорохин, теперь же в ВОЗ посчитали необходимым рекомендовать носить медицинские маски в общественном транспорте и магазинах.
С заявлением об этом выступил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.
Отмечается, что были получены доказательства об эффективности масок в качестве средства защиты от коронавируса.
Согласно им, ВОЗ рекомендует носить маски там, где вирус широко распространяется, но при этом затруднено физическое дистанцирование. Такими местами считаются общественный транспорт, магазины и другие переполненные общественные пространства.
Кроме того, в районах с продолжающейся пандемией ВОЗ рекомендует носить маски людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям старше 60 лет при невозможности соблюдать социальную дистанцию. При этом подчеркивается, для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще в марте ВОЗ считала бесполезным использование маски при защите здоровых людей от коронавируса. Там утверждали, что средства индивидуальной защиты необходимо было носить только медикам и пациентам, у которых диагностирована пневмония COVID-19. В то же время некоторые регионы были с самого начала не согласны с этим, в частности, об эффективности масок неоднократно говорили в департаменте здравоохранения Гонконга.76
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.