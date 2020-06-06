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Родительская поминальная суббота: что нужно и чего нельзя делать в этот день
Накануне праздника Троицы (Пятидесятницы) у православных христиан важный день — родительская поминальная суббота. Учитывая, что апрельские поминальные дни в Украине были перенесены из-за карантина, посетить кладбища и помолиться за усопших предлагается в субботу 6 июня 2020 года.
Синод Православной церкви Украины призывает всех, кто не сможет посетить храм, присоединиться к Божественной литургии и панихиде онлайн. Трансляция начнется в 9 утра на сайте ПЦУ и на ее страницах в соцсетях. Все пришедшие в церковь могут вместе со священником помолиться за упокой близких, а также заказать специальную заупокойную службу.
В Троицкую родительскую субботу Церковь напоминает о нескольких важных правилах.
На кладбище возле могилы близкого человека можно и нужно читать молитвы, выполняя важную Господню заповедь о заботе про ближних, отошедших в вечную жизнь. При этом будет неправильно превращать места захоронений в место шумных банкетов.
Церковь призывает высаживать на кладбищах живые цветы. Категорического запрета на пластиковые венки нет, но подобных изделий советуют избегать: и с эстетической точки зрения, и ради заботы о ныне живущих и будущих поколениях.
В родительскую субботу рекомендовано воздержаться от злословия, особенно в отношении покойных людей. Также в этот день православных христиан просят воздержаться от излишней, показательной скорби. Заупокойная молитва должна быть искренней, а не для создания видимости печали.
Принося записки в храм с именами усопших для упоминания их в общей молитве, верующим запрещается включать в список имена некрещеных лиц.
Напомним, в Киеве поминальные дни на основных кладбищах города организованы не только 6 июня, но 7−8 июня. Введены специальные рейсы городского общественного транспорта.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»298
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