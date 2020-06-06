- 09:20 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:17 Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
- 08:57 Май 2020 года был самым жарким в истории, но украинцы об этом не знали
- 08:18 Янина Соколова: «Не будет независимых СМИ – будет то же, что и в России»
- 08:16 Коронавирус возвращается: поездам запретили делать остановку в Славянске
- 07:49 Родительская поминальная суббота: что нужно и чего нельзя делать в этот день
- 07:14 До +32: синоптики предупредили о жаре на выходных
- 06:55 Ягодка опять: как Анджелина Джоли отпраздновала 45-летие
- 06:25 Практически кандидат: стал известен главный соперник Трампа на выборах президента США
- 05:55 Большинство – не украинцы: в Нацполиции сосчитали количество "воров в законе" в стране
- 05:30 Кушайте сало: Ани Лорак рассказала, как ей удается худеть на карантине
- 04:56 Отдать контроль ОБСЕ: в Раде назвали условия проведения выборов на Донбассе
Май 2020 года был самым жарким в истории, но украинцы об этом не знали
Май 2020 года признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений. При этом климатологи уточняют, что исследовали температуру в целом по планете. В отдельных регионах, например, в Украине, май, напротив, оказался аномально холодным.
Согласно данным европейской Коперниковской службы мониторинга климата (C3S), май 2020 года был для жителей Земли на 0,63 градуса теплее среднего. В Европе погода в мае была холоднее обычного (на 0,3 градуса прохладнее, чем в среднем с 1981 года). Но при этом весна-2020 оказалась на 0,7° теплее нормы.
«По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал достаточно устойчив», — приводит Радио Свобода заявление старшего научного сотрудника C3S Фрейи Вамбург.
Согласно наблюдениям климатологов, за год (с июня-2019 до мая-2020) средняя температура поверхности Земли на 1,3 градуса превысила доиндустриальные показатели.
Напомним, в Украине май запомнился метелями в Карпатах, сильными ливнями с градом, ночными заморозками.83
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...