Украина

Май 2020 года был самым жарким в истории, но украинцы об этом не знали

Май 2020 года признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений. При этом климатологи уточняют, что исследовали температуру в целом по планете. В отдельных регионах, например, в Украине, май, напротив, оказался аномально холодным.

Согласно данным европейской Коперниковской службы мониторинга климата (C3S), май 2020 года был для жителей Земли на 0,63 градуса теплее среднего. В Европе погода в мае была холоднее обычного (на 0,3 градуса прохладнее, чем в среднем с 1981 года). Но при этом весна-2020 оказалась на 0,7° теплее нормы.

«По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал достаточно устойчив», — приводит Радио Свобода заявление старшего научного сотрудника C3S Фрейи Вамбург.

Согласно наблюдениям климатологов, за год (с июня-2019 до мая-2020) средняя температура поверхности Земли на 1,3 градуса превысила доиндустриальные показатели.

Напомним, в Украине май запомнился метелями в Карпатах, сильными ливнями с градом, ночными заморозками.

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