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«Влюбила в борщ»: Свитолина рассказала о знакомстве бойфренда-француза с бабушкой теннисистки (фото)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, вошедшая в топ-10 самых успешных теннисисток прошлого десятилетия, с конца 2018-го встречается с французским коллегой Гаэлем Монфисом. Летом прошлого года одесситка привезла бойфренда на родину, и рассказала, что привело его в наибольший восторг после посещения Украины.
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«Гаэль в Украине познакомился с моей бабушкой, которая просто влюбила его в украинский борщ. С родителями он был знаком раньше, так как иногда они приезжают ко мне на турниры, но мне было важно, чтобы бабушка, одна из самых важных людей в моей жизни, увидела его. С семьей Гаэля я тоже знакома. Кстати, с его родственниками я практикую свой французский, так как дома мы в основном общаемся по-английски», — поведала Элина в интервью известному журналу Vogue.
Отметим, что на карантине, пока не возобновились теннисные турниры, украинка время от времени радует своих подписчиков сексуальными танцами, которые порой пародируют даже ее коллеги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина разбила свою машину, не вписавшись в поворот.50
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