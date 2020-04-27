Интервью со звездой

Не исключено, что Олимпийские игры будут проходить без зрителей, – Элина Свитолина

Пандемия коронавируса затронула абсолютно все сферы нашей жизни. Спорт не стал исключением. До окончания пандемии невозможно планировать Олимпиады, чемпионаты и любые состязания. В период карантина закрыты спортклубы, бассейны, теннисные корты… И уже сегодня понятно, что пандемия изменит мир. Вопрос в том: как именно? «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, как им представляются неизбежные изменения. Своими мыслями по этому поводу поделились писатель Андрей Курков, музыкант Андрей Макаревич, сатирик Михаил Жванецкий, журналисты Дмитрий Гордон и Андрей Куликов, ресторатор Дима Борисов. Сегодня наша собеседница — известная теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина.

«Многие люди при возможности предпочтут работать из дому»

— Сейчас я нахожусь в Швейцарии, — говорит Элина Свитолина. — Карантин здесь немного мягче, чем, к примеру, в других странах Европы, где из дому можно выйти только по специальному разрешению. В Швейцарии нет такого, но люди сами придерживаются правил безопасного поведения. В супермаркетах соблюдают дистанцию два метра.

— Все ходят в масках?

— Таких обязательств нет, но, например, мы с моим молодым человеком Гаэлем (Гаэль Монфис — известный французский теннисист. - Ред.), когда идем в магазин, их надеваем. До этого же почти месяц не выходили из дому — нам привозили продукты.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис и в период карантина не перестают заниматься спортом

— Как в условиях карантина занимаетесь спортом?

— Каждый мой день распланирован. Я люблю, когда у меня есть план. Иногда занимаюсь сорок минут. А когда делаю видео для Instagram и других социальных сетей, это может занимать и три часа. Я очень активный человек: занимаюсь йогой, пилатесом, тренируюсь на велотренажере. Теннисные клубы и корты здесь все закрыты, но есть стенка, где мы с Гаэлем можем немножко поиграть в мини-теннис.

— Недавно даже 75-летний президент Уганды Йовери Мусевени записал видео своей зарядки в кабинете, на котором показал, что можно тренироваться и в домашних условиях.

— Поддерживать себя в хорошей физической форме во время карантина очень важно. Ведь, находясь дома, мы очень много сидим и лежим. И хотя бы минут 30−40 занятий спортом помогут телу немножко встряхнуться.

— Как, с вашей точки зрения, может измениться мир после пандемии?

— Считаю, что в нашей жизни больше будет digital. Опасение вирусного заражения останется надолго, поэтому многие люди при возможности предпочтут работать из дому. Думаю, большинство школ и университетов будут предлагать дистанционное обучение. Мне кажется, и отношения людей изменятся — в ближайшие годы общение будет немножко на расстоянии.

— А как, по вашему мнению, изменится мир спорта?

— Для нашей сферы ситуация с пандемией непростое испытание. Ведь на матчах всегда должны присутствовать зрители, а в нынешних условиях это невозможно. Нереальны и сами соревнования спортсменов. Мы не можем, как прежде, осуществлять поездки. Все это для спорта настоящий кошмар.

«Когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения»

— Некоторые спортсмены, пытаясь найти в карантине позитив, говорят, что это лучшее время восстановиться после травм. А у вас ведь не так давно была травма колена?

— В прошлом году. Но я уже начала возвращаться в форму, недавно выиграла турнир в Мексике. Так что для меня карантин не в плюс. Тем же, кто недавно травмировался, карантин действительно дает возможность восстановиться.

— В теннисе что-то изменится?

— Мне кажется, немногое. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, бол-бои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом. Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями — например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, может быть, какое-то время мы будем играть без зрителей. Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше.

Элина Свитолина: «Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше»

— Смогут ли спортсмены зарабатывать на жизнь онлайн? Например, проводя онлайн-тренировки?

— Сейчас в интернете можно найти достаточно много бесплатных советов и мастер-классов, поэтому, не думаю, что такими тренировками можно много заработать.

— Как, с вашей точки зрения, в новых реалиях будут проходить Олимпиады и чемпионаты?

— Это сложный вопрос. Олимпиаду перенесли на следующий год. Очевидно, что будут усилены меры безопасности. Даже не исключено, что Олимпийские игры будут проходить без зрителей. И это будет интересный опыт.

— Изменятся ли санитарные нормы в мире спорта?

— У нас в теннисе с этим и до пандемии было строго. Чтобы игроки чувствовали себя комфортно, все многократно тщательно дезинфицировалось — раздевалки, корты, рестораны, комнаты отдыха… Отель, куда мы поселялись, резервировался только для игроков.

— Смогут ли люди, по вашему мнению, путешествовать, как прежде?

— Надеюсь, что все вернется на свои места. Может быть, не так быстро, как хочется, но это произойдет. Ведь туризм очень важен для развития целого ряда бизнесов — отельного, ресторанного… Никто не захочет терять доходы.

— Как считаете, в аэропортах и на вокзалах что-то изменится с санитарной точки зрения?

— Думаю, да. Сейчас перед входом в любой супермаркет в Европе человек должен дезинфицировать свои руки. Мне кажется, это войдет в привычку, так как страх заразиться останется надолго. А выпуск дезинфицирующих средств станет весьма прибыльным бизнесом.

«Важно понять, что самое главное — свобода. Оказавшись закрытыми, мы теряем мотивацию — нить своей жизни»

— Что может поменяться в ресторанах и в отношении к еде?

— Не думаю, что что-то сильно изменится. Все-таки еда есть еда. Но, несомненно, требования к чистоте в ресторанах станут выше. Коронавирус уж очень всех напугал, и люди точно не захотят еще раз переживать такой ужас.

— Читала, что у вас есть недвижимость в Лондоне и Монако. Имеете ли к ней сейчас доступ?

— Доступ к зарубежной недвижимости возможен, если есть критическая необходимость. В таком случае нужно обратиться в посольство. Но это непростая ситуация.

— Стоит ли ждать улучшения экологической ситуации ситуация на планете после пандемии?

— Уже сейчас в интернете гуляют фото, на которых видно, насколько очистилась вода в каналах Венеции. И это серьезный повод задуматься над отношением к природе.

— Вы много ездите по миру. Какая страна вас больше всего поразила отношением к чистоте?

— Швейцария. Мусор здесь сортируется до мелочей. Улицы постоянно чистятся.

— Как вы считаете, какие профессии после пандемии будут особо востребованы, а какие могут утратить былую популярность?

— Думаю, будущее за программистами, так как после пандемии многие компании перейдут на дистанционную форму работы. А что касается утраты популярности, это может коснуться фитнес-клубов. Сейчас многие люди делают зарядку дома и, возможно, придут к мысли, что это очень удобно — не нужно терять время на дорогу.

— К слову, не раз задумывалась о том, как в спортклубах дезинфицируются коврики для йоги и пилатеса, а также тренажеры.

— И это тоже, конечно, сыграет роль — люди будут больше опасаться за свое здоровье.

— Как посоветуете держать себя в форме в период карантина?

— Держитесь подальше от холодильника! Важно не переедать, потому что очень много времени сейчас мы проводим на диване. Перед тем как подойти к холодильнику, я приседаю 15 раз! (Улыбается.) И мысли о том, чтобы что-то взять, сразу же от меня убегают. Важно делать утром хотя бы полчаса зарядку. А еще советую на карантине освоить для себя что-то новое. Это позволит немного отвлечься от того, что сейчас происходит.

— Какой урок каждый из нас должен вынести из ситуации с пандемией?

— Важно понять, что самое главное — свобода. Оказавшись закрытыми, мы теряем мотивацию — нить своей жизни.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сатирик Михаил Жванецкий рассказал о жизни на карантине и поделился воспоминаниями об Одессе во время эпидемии 1970 года.

Фото из альбома Элины Свитолиной



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