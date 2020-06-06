"Первые ласточки": нарушителям ПДД начали вручать "письма счастья" (видео)

Украина

В Украине 1 июня полноценно заработала система автофиксации нарушений ПДД, и за 5 дней камеры зафиксировали первых нарушителей, превышающих допустимую скорость, а патрульные полицейские вместе с почтальонами «Укрпочты» вручили постановления.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал соответствующее видео в Facebook. На кадрах показано вручение постановлений о превышении скорости двум нарушителям.

В первом случае водитель проехал со скоростью 102 км/ч, а во втором — 129 км/ч. При этом разрешенная скорость составляет 50 км/ч.

«По указанным адресам регистрации проживали их родственники, которые и расписались о получении писем-уведомлений об административном правонарушении», — рассказал замминистра.

Также он отметил, что во втором случае нарушитель знал о своем «переборе» — мужчина проверил себя на сайте и успел заплатить штраф через Сервис проверки административных правонарушений в области безопасности дорожного движения зафиксированных в автоматическом режиме (bdr.mvs.gov.ua).

«Вот так, шаг за шагом, мы будем наводить порядок на украинских дорогах!» — пообещал Геращенко.

Как писали «ФАКТЫ», после того, как с 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации превышения скоростного режима водителями, в МВД фиксируют снижение количества нарушений ПДД.

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