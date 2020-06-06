Троица 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В воскресенье, 7 июня, отмечается один из двенадцати важнейших христианских праздников — Троица.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.



***

От всей души желаем вам

В честь Троицы великой,

Чтобы вас Бог берег, хранил,

Всегда вам был защитой.

Здоровья вам на много лет,

Душевного покоя, мира,

Любви, гармонии в семье.

Пусть будет жизнь счастливой!



***

Праздник чистый, праздник светлый,

Праздник Троицы Святой!

Пусть исполнятся надежды,

Будет Бог всегда с тобой.

Пусть наполнит ликованием

Душу звон колоколов.

Пусть не будет в твоей жизни

Бед, печалей и врагов.

***

Под колокольный перезвон

Приходит Троица в ваш дом

И с вереницею цветов

Вам дарит счастье и любовь!

Пусть дом наполнится уютом,

Пусть небеса добры к вам будут,

Святая Троица хранит,

Пусть мир всегда в семье царит!



***

Пусть сегодня снизойдет с небес,

Отогнав печали, чудо из чудес.

Засверкает, всем тепло даря,

Дух святой. Три имени, три лика.

Радости большой желаю в дом,

А беда пусть не бывает в нем!

Вам тепла и мира на земле!

Огорчений не встречать нигде!

Каждому желаю счастья я глубокого!

Разного успеха, но высокого!

Уберечься от всего жестокого!



Больше поздравлений с Троицей читайте здесь.

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