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Общество и люди

Троица 2020: красивые поздравления и открытки

16:16 6 июня 2020
Троица

В воскресенье, 7 июня, отмечается один из двенадцати важнейших христианских праздников — Троица.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.

Троица

С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

Троица
***
От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.

Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!

Троица
***
Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.

Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.

Троица

***
Под колокольный перезвон
Приходит Троица в ваш дом
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!

Пусть дом наполнится уютом,
Пусть небеса добры к вам будут,
Святая Троица хранит,
Пусть мир всегда в семье царит!

Троица
***
Пусть сегодня снизойдет с небес,
Отогнав печали, чудо из чудес.
Засверкает, всем тепло даря,
Дух святой. Три имени, три лика.
Радости большой желаю в дом,
А беда пусть не бывает в нем!
Вам тепла и мира на земле!
Огорчений не встречать нигде!
Каждому желаю счастья я глубокого!

Разного успеха, но высокого!
Уберечься от всего жестокого!

Троица
Больше поздравлений с Троицей читайте здесь.

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