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Троица 2020: красивые поздравления и открытки
В воскресенье, 7 июня, отмечается один из двенадцати важнейших христианских праздников — Троица.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.
С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
***
От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.
Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!
***
Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.
Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.
***
Под колокольный перезвон
Приходит Троица в ваш дом
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!
Пусть дом наполнится уютом,
Пусть небеса добры к вам будут,
Святая Троица хранит,
Пусть мир всегда в семье царит!
***
Пусть сегодня снизойдет с небес,
Отогнав печали, чудо из чудес.
Засверкает, всем тепло даря,
Дух святой. Три имени, три лика.
Радости большой желаю в дом,
А беда пусть не бывает в нем!
Вам тепла и мира на земле!
Огорчений не встречать нигде!
Каждому желаю счастья я глубокого!
Разного успеха, но высокого!
Уберечься от всего жестокого!
Больше поздравлений с Троицей читайте здесь.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».