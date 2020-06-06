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Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки
На 50-й день после Пасхи христиане отмечают День Святой Троицы. В этом году Троица — 7 июня.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить близких людей с праздником.
Я с Троицей святою
Сердечно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Вам от души желаю.
Пускай Вас охраняет
Троица святых,
От зла оберегает
И от людей лихих.
***
Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день,
Троица благословляет.
В светлый праздник прочь уйдут,
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!
***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поёт,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.
***
На Троицу желаю легкости души,
Ценить мгновение, жить и не спешить,
Желаю радости в сердцах и доброты,
Сбываются пусть все желания, мечты.
Чтоб на душе была лишь благодать,
Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.
***
Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Что бы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем.
Колокольный звон грехи отпустит
И наполнит душу светлым чувством!
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.