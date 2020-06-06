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Общество и люди

Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки

20:12 6 июня 2020
Троица

На 50-й день после Пасхи христиане отмечают День Святой Троицы. В этом году Троица — 7 июня.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить близких людей с праздником.

Троица

Я с Троицей святою
Сердечно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Вам от души желаю.

Пускай Вас охраняет
Троица святых,
От зла оберегает
И от людей лихих.

Троица
***
Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день,
Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут,
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!

Троица
***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поёт,
Пусть сердце упокоится
И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.

Троица
***
На Троицу желаю легкости души,
Ценить мгновение, жить и не спешить,
Желаю радости в сердцах и доброты,
Сбываются пусть все желания, мечты.
Чтоб на душе была лишь благодать,
Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.

Троица
***
Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Что бы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем.
Колокольный звон грехи отпустит
И наполнит душу светлым чувством!

Троица

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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