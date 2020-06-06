Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки

Общество и люди

На 50-й день после Пасхи христиане отмечают День Святой Троицы. В этом году Троица — 7 июня.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить близких людей с праздником.

Я с Троицей святою

Сердечно поздравляю,

Добра, любви и счастья

Вам от души желаю.

Пускай Вас охраняет

Троица святых,

От зла оберегает

И от людей лихих.



***

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день,

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут,

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!



***

Сегодня праздник Троицы,

И пусть душа поёт,

Пусть сердце упокоится

И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою

Не оставляют вас,

А вера помогает вам

Пусть в самый трудный час.



***

На Троицу желаю легкости души,

Ценить мгновение, жить и не спешить,

Желаю радости в сердцах и доброты,

Сбываются пусть все желания, мечты.

Чтоб на душе была лишь благодать,

Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.



***

Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Что бы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем.

Колокольный звон грехи отпустит

И наполнит душу светлым чувством!

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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