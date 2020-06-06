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Украина

Боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку: фото разрушений

20:32 6 июня 2020
На месте обстрела

Оккупанты обстреляли населенный пункт Красногоровка, который находится в Донецкой области. Ранее боевики атаковали позиции ВСУ с беспилотника.

Как сообщает на своей странице в Facebook штаб операции Объединенных сил, СЦКК зафиксировал нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей.

Так, боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку, в результате чего были повреждены два жилых дома. В одном из них мина разрушила крышу, а в другом — поврежден фасад. Жертв и раненых среди мирных жителей, к счастью, нет.

На фото зафиксированы разрушения, которые причинил обстрел, произведенный боевиками «ДНР»:

Ранее сообщалось, что назвали имена военных, которые погибли на Донбассе в мае. Всего безвозвратные потери в рядах украинских бойцов составили семь человек.

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Боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку: фото разрушений

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