Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем

Украина

Министерство юстиции планирует продать тюрьмы, которые сейчас не пользуются. Ранее министра юстиции Дениса Малюську шокировал переполненный изолятор в Херсоне. О предстоящей продаже глава Минюста сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы „замораживаем“ девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени», — сказал Малюська.

По его словам, речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о неиспользуемых комплексах.

Ранее сообщалось, что министр юстиции оправдывался из-за продажи собак на аукционе.

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