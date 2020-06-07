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"Не будем ругаться и завидовать": Зеленский поздравил украинцев с Троицей
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с поздравлением в честь праздника Троицы. Ранее он поздравил журналистов с профессиональным праздником.
«Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы. Каждый отмечает этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, будет украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет. И что бы кто не делал в этот светлый день, верю — все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что президент Украины поздравил с днем города Киев и Кривой Рог.90
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