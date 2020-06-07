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Украина

Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»

14:33 7 июня 2020
Межигорье

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, кто на самом деле управляет «Межигорьем». Об этом он сообщил в интервью «Радіо Свобода».

По его словам, «Межигорье», не относится к экономически привлекательным активам, поэтому его никто не сможет украсть.

«Межигорье» формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в «Межигорье» работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили… начали управлять «Межигорьем». Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе они и содержат этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какая-то сохранность имущества там есть", — сказал Малюська.

Он утверждает, что все арестованные активы или продают, или ими управляют. Так должно было произойти и с «Межигорьем».

«Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается», — подвел итог министр.

Ранее сообщалось, что Малюська планирует продать сразу ряд тюрем.

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