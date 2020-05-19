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Малюська и его команда хотят отдать «Межигорье» «своим» людям, — СМИ
Министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенным незаконным путем в лице врио директора Виталия Сигидина и его зама Владимира Павленко пытаются взять «Межигорье» под личный контроль. Об этом в блоге для издания «Цензор.нет» пишет адвокат, экс-начальник управления менеджмента активов АРМА (2018—2020 гг) Виталий Резник.
По словам Резника, Малюська, Сигидин и Павленко в ручном режиме и в обход конкурса назначили управляющей компанией ООО «Зручно», которая не отвечает требованиям к управителю такого комплекса. Подробно схему, как и с кем договаривались чиновники во время выбора управляющей компании, освещал Telegram-канал «АРМА: искусство воровать».
«Вместо открытого конкурса и наведения порядка в управлении резиденцией бывшего президента министр берет дело в свои руки совершенно в другом смысле — в ручном режиме, через одобрение сотрудников ГПУ назначается управительская компания, которая обещает сделать из „Межигорья“ курорт», — написал Резник.
Резник подчеркивает, что планы министра и аффилированной к нему компании по трансформации комплекса идут вразрез с законом Украины и закрепленными в нем задачами и целями процедуры управления арестованным имуществом.
«Задачи АРМА не просто управлять имуществом, а, главное, сохранить его до окончательного решения суда. Категорически нельзя начинать перестраивать, перекраивать и изменять комплекс, вносить там изменения на свое усмотрение ради роста прибыльности, передавать права собственности — „Межигорье“ не конфисковано, оно арестовано», — подчеркнул Резник.
Напомним, АРМА создано в 2015 году, основными задачами агентства является распоряжение арестованным имуществом, а также передача его во временное управление третьим компаниям с тем, чтобы, пока на имущество наложен арест до решения суда, оно не утратило своей ценности и не были нанесены убытки собственникам.
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