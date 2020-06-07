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В Украине усомнились в заявлениях Ирана о сбитом "Боинге" МАУ
Заявления Ирана о том, что расследование катастрофы самолета МАУ завершено вызывает сомнения, так как не подтверждено никакими документами или действиями. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
«Рассчитываем, что иранская сторона перейдет к реальным делам, мы находимся на постоянной связи c иранскими властями и руководством ICAO. Иран до сих пор не передал „черные ящики“, и именно с этим я связываю медийную активность. Специфика дипломатии в данном случае в том, что мы должны верить подписанным документам, а не красивым словам. Сейчас Иран настаивает на человеческой ошибке, мы считаем, что без завершения уголовного процесса, технических экспертиз и без „черных ящиков“ некорректно говорить о расследовании. На сегодняшний день мы пребываем в процессе переговоров, прошли подобный опыт с РФ, и с самого начала формировали переговорную позицию, которая может быть использована в мировых инстанциях. Хотел бы верить, что Иран заинтересован в скорейшем завершении процесса, но эта позиция не подтверждается официальными документами иранской стороны», — сказал он.
По словам замминистра, Украина с первых дней после катастрофы направила вербальную ноту, где были сформированы требования обеспечения расследования, гарантии неповторения подобных ситуаций в будущем. Также там говорилось о переговорном процессе о компенсации родственникам и авиакомпании.
«Сегодня мы видим только позитивные медийные сигналы, остального не наблюдаем», — сказал Енин.
Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что расследование катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране почти завершено, а «черные ящики» самолета не содержат ценной для следствия информации.116
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