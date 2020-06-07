Украина

Фан-зоны пока под запретом: в Украине с 10 июня разрешат массовые шоу

С 10 июня в Украине разрешат проведение массовых культурных мероприятий в областях, которые перешли на второй этап ослабления карантина. Часть регионов не готовы к снятию ограничений.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.



«Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения начнут работать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадает под это открытие с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров», — цитирует Ляшко ТСН.

Ляшко также напомнил правила проведения культурных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий:

- одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом;.

- посетители в помещении заведения должны быть в масках;

- обязательные температурный скрининг и дезинфекция;

- увеличение пунктов входного контроля;

- по возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров;

- соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками — не более четырех человек.

Фан-зоны пока будут закрыты.

Также с 10 июня могут возобновить работу санатории. Решение с открытием детских оздоровительных лагерей пока не принято.

Напомним, 6 июня Донецкая, Волынская и Житомирская области отказались смягчать карантинные ограничения. Ранее Виктор Ляшко заявлял, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса могут пересмотреть с учетом ситуации после смягчения 10 и 15 июня.





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