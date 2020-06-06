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Никаких массовых богослужений на Троицу: Житомирщина вынужденно ужесточает карантин
В Житомирской области решили усилить противоэпидемические меры в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом. Также в семи областях запрещено открывать рестораны.
Как сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, с 1 по 4 июня в регионе зафиксировано 123 новых случая заболевания коронавирусом.
«Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не вводить послабления противоэпидемических мероприятий на территории области», — указывается в протоколе внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, состоявшегося 5 июня.
Так, не разрешается прием посетителей в помещениях учреждений питания, культуры и предоставляющих услуги размещения. Запрещено проведение религиозных мероприятий и богослужений. Жители от 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, Минздрав запретил ослаблять карантинные меры в Волынской, Донецкой, Житомирской, Ровенской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса поезда не будут останавливаться в Славянске.66
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