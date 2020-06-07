Здоровье и медицина

Минздрав ослабил карантин еще для трех областей

В воскресенье, 7 июня, Минздрав внес изменения в перечень областей Украины, которые не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

Как сообщает Минздрав, нельзя ослаблять карантин в Волынской, Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Второй этап карантина предусматривает ослабление ограничений и возможен при соответствии эпидситуации в области определенным критериям:

инцидентность — количество новых случаев коронавируса за последние семь дней должно составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

загруженность коек в медучреждениях для госпитализации пациентов с коронавирусом — менее 50%;

охват тестированием в течение последних семи дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.

В субботу, 6 июня, Донецкая, Волынская и Житомирская области отказались смягчать карантинные ограничения.

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