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Сотрясение мозга и перелом переносицы: избитый под Житомиром нардеп рассказал подробности инцидента
Конфликт на заправке под Житомиром, в котором пострадал народный депутат от «Слуги народа» Юрий Заславский, произошел между нардепом и депутатом сельского совета.
По словам Заславского, конфликт начался из-за того, что он случайно задел бутылкой с водой человека, стоящего перед ним в очереди к кассе заправки, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Тогда мужчина после словесной перепалки позвал нардепа на улицу поговорить.
Но Заславский, который был вместе с женой, направился к своей машине. Мужчина его догнал и стал наносить удары, застав врасплох.
После нескольких ударов по лицу, нардеп потерял сознание. Он также получил сотрясение мозга, перелом переносицы и несколько синяков на лице.
Сразу после инцидента пострадавший вызвал полицию. По данному факту открыто уголовное производство. Нападавшим оказался депутат местного сельсовета.
«ФАКТЫ» писали о драке на автозаправке возле села Заричаны в Житомирской области, в которой пострадал народный депутат от партии «Слуга народа» Юрий Заславский.377
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