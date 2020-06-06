- 21:02 На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ
- 20:32 Боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку: фото разрушений
- 20:31 «Так я уже труп?»: под Херсоном задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови
- 20:12 Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки
- 19:51 Кого ждет удача: гороскоп на 7 июня для всех знаков зодиака
- 19:34 Зеленский «рассекретил» кандидатов на пост министра образования
- 19:20 День Святой Троицы: традиции и запреты праздника
- 19:03 На въезде в Киев легковушка таранила блокпост, водитель погиб
- 18:51 Никаких массовых богослужений на Троицу: Житомирщина вынужденно ужесточает карантин
- 18:26 В Запорожье горит обувная фабрика
- 18:04 «Маленькая дочка так полюбила мясо улиток, что часто от нее слышу: «Хочу равликiв!»
- 17:47 Роналду нарядился Аладдином на день рождения детей: милое фото
На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ
В пятницу, 5 июня, в Житомирской области на автозаправке возле села Заречаны произошла драка, в которой пострадал народный депутат от партии «Слуга народа».
Как сообщает Житомир.info, конфликт возник между двумя мужчинами, и в ходе драки один из них потерял сознание, упав на землю. На вызов выехала полиция.
По информации издания, в драке пострадал народный депутат от «Слуги народа» Юрий Заславский. Он получил травмы: ссадины и царапины на лице, но от госпитализации отказался.
Юрий Иванович Заславский родился в 1982 году, он — член депутатской фракции ЧП «Слуга народа», директор ООО «Макрус ЛТД», проживает в Хмельницком.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Верховной Раде.16
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.