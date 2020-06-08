Красавицу-блондинку затравили из-за имени: что произошло

Мир

Корейская поп-исполнительница Со Янг из группы Fly With Me не отличалась грубостью в адрес журналистов и не была замечена в посещении оккупированного Крыма, и, тем не менее, подверглась в сети жестокому буллингу.

Оказывается, во всем виноват ее псевдоним «Babi», который в малайском языке переводится как «свинья».

Несложно догадаться, как он смешит жителей Малайзии, которые с завидным постоянством приходят на ее страницу с не совсем добрыми комментариями, пишет «Лайф» со ссылкой на World of Buzz.

«Эй, свинка, давай дружить», «Ты самая известная свинья в Малайзии!», «На твоём месте я бы поменял имя, ведь оно звучит как ругательство», — пишут недоброжелатели.

Сначала Баби пыталась удалять такие комментарии, но потом решила обратиться к пользователям с разъяснениями.

«Это объявление для малайцев, которые приходят высмеивать моё имя. Почему вы там поступаете со мной? Потому что моё имя для вас повод для шутки? Мне неинтересен ваш язык, поэтому мне всё равно, как моё имя переводится на малайский. Я ничего не знаю о вашей стране, но теперь мне и не хочется. Если вы продолжите издеваться надо мной после этой публикации, я удалю ваш комментарий и пожалуюсь на вас модераторам «Инстаграма», — написала Со Янг.

Несмотря на то что девушку активно поддержали малайские СМИ, устыдившись поведения своих соотечественников, Баби удалила пост, не желая раздувать ещё больший скандал и привлекать внимание.

Ведь вместе с малайцами, появившимися в её комментариях с извинениями, пришли и новые юмористы, которые посчитали своим долгом отпустить пару шуток про свинью.

В то же время руководство группы посчитало, что такой прецедент — прекрасный повод для раскрутки группы в Азии и даже выписало певице поощрительную премию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что травле в свое время подверглась и украинская певица Светлана Лобода, заявившая, что на Родине «были инциденты», связанные с некоторыми людьми.

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