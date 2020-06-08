Мир

Слишком худая – не значит счастливая: девушка рассказала, как смогла победить анорексию

На фоне историй о том, как сбросить лишний вес и начать наслаждаться жизнью намного реже встречаются рассказы о том, как людям удается победить анорексию, вернув своему телу красоту и здоровый вид.

Об одном из таких случаев пишет Metro.

Издание рассказывает о 22-летней Женеве Оттавианво из Филадельфии, США, которая весит 65 килограммов, ест здоровую пищу и регулярно занимается спортом.

Но ещё пять лет назад на неё нельзя было взглянуть без слёз. После переезда из Нью-Йорка в Филадельфию ради учёбы девушка познакомилась с парнем, с которым у неё начались отношения. Тогда была мода на просвет между бёдрами, и её парень был настоящим фанатом худых девушек, пишет «Лайф».

Чем тоньше становилась Женева, тем больше внимания ей оказывал парень. Поэтому девушка начала морить себя голодом — урезать порции, пропускать приёмы пищи. За полгода ей удалось потерять 18 килограммов.

Во время очередного медосмотра врач заявил Женеве, что у неё очевидная анорексия и ей нужно срочно прекратить над собой издеваться. Ведь многие женщины по физиологическим показателям не могут достичь просвета между бёдрами и не навредить себе. Но она не хотела терять парня, поэтому продолжала голодать.

Девушка долго мучилась, но все же здравый смысл и стремление к жизни взяли верх — Женева рассталась с парнем и решила обратить внимание на своё состояние.

Она начала есть всё подряд и набирать вес, но отражение в зеркале её не устраивало. Поэтому она записалась в спортзал — и вот тогда всё действительно изменилось. Сейчас Женева очень тщательно подходит к своему питанию, следя за балансом белков, жиров и углеводов, а также тренируется по пять раз в неделю.

В своём Instagram девушка выкладывает видеоуроки для всех желающих исправить себя.

«Моё тело сейчас выглядит подтянуто, и я довольна этим. Когда я вспоминаю себя прошлую, мне становится страшно. Старые фото показывают мне тяжёлый период в моей жизни. Самая тощая версия меня была не самой счастливой, и на моём опыте многие могут научиться», — говорит она.

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