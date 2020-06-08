Общество и люди

Эксперт рассказал, спасет ли "дедовский" метод от штрафов за превышение скорости

Нанесении лака для волос на номерные знаки автомобиля не спасет владельца, который нарушает правила дорожного движения, от приборов фиксации. Об этом «ФАКТАМ» рассказал автоэксперт Роман Николаенко.

По словам Николаенко, метод «лакирования» номерных знаков авто начали практиковать в странах Европы еще несколько десятилетий назад. Считалось, что лак для волос делает цифры и буквы неразличимыми для системы видеонаблюдения, так как номер отражает свет.

Однако, напоминает Николаенко, современное оборудование почти на 100 процентов распознает цифры и буквы на знаке.

Поэтому «лакировать» автономера на сегодня абсолютно бесполезно.

По его словам, не стоит использовать и другие «народные рецепты» — «чудодейственные» накладки из светоотражающего стекла или сетки, которые якобы препятствуют распознаванию госномера автомобиля.

«Современная аппаратура работает почти без сбоев, обмануть ее практически невозможно, в этом уже убедились европейские водители. Отсюда вопрос — зачем платить деньги каким-то жуликам, не лучше ли просто не превышать скорость?», — отмечает эксперт.

Напомним, с 1 июня в Украине запустили систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В первые же дни было зафиксировано рекордное количество нарушителей ПДД.

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