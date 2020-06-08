26.46 / 26.71 29.62 / 30.21
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер известный волонтер Виталий Панич (фото)

8:59 8 июня 2020
Виталий Панич

В воскресенье, 7 июня, в Киеве умер волонтер Виталий Панич. Об этом в Twitter сообщил блогер aphareus.

Панич умер в реанимации в 20:20 после остановки сердца. У него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность.

Коллега волонтера Анна Майборода за полчаса до кончины объявила сбор средств на лечение Панича.

Мужчина два года назад перенес тяжелую операцию и жил с одной почкой. Тест на коронавирус у него был отрицательным.

Ранее мы сообщали о непростой ситуации, которая сложилась в семье волонтера Даны Яровой.

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве патрульные издевались над волонтерами, которых незаконно остановили на посту «Сосновый бор» под предлогом нарушения карантина.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей и Юлия Скрипаль

Драма под названием "Новичок": в Британии раскрыли шокирующие детали отравления Скрипалей

метро

В Минздраве назвали причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине

Мост в Николаеской области

Не выдержал веса "великана": в Николаевской области под грузовиком обрушился мост

Виталий Панич

Умер известный волонтер Виталий Панич (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер