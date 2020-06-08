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Умер известный волонтер Виталий Панич (фото)
В воскресенье, 7 июня, в Киеве умер волонтер Виталий Панич. Об этом в Twitter сообщил блогер aphareus.
Панич умер в реанимации в 20:20 после остановки сердца. У него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность.
Коллега волонтера Анна Майборода за полчаса до кончины объявила сбор средств на лечение Панича.
Мужчина два года назад перенес тяжелую операцию и жил с одной почкой. Тест на коронавирус у него был отрицательным.
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