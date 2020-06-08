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В Киеве частично возобновили работу городской электрички: названы маршруты
С понедельника, 8 июня, в столице частично возобновила работу городская электричка, которая пока что не будет ходить по привычному кольцевому маршруту.
Как сообщают в «Киевпасстрансе», в часы пик и в выходные дни движение возобновили по маршруту «Станция Троещина — станция Троещина-2 — станция Почайна» и в обратном направлении: «Станция Почайна — станция Троещина-2 — станция Троещина».
О возобновлении работы городской электрички в полном объеме в компании обещают сообщить позже.
Как сообщали «ФАКТЫ», запуск городской электрички перенесли на неделю из-за того, что в депо, также уходившем на карантин, не успели с ремонтом подвижного состава.29
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