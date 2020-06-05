В Киеве восстанавливается движение городской электрички

Общество и люди

С 8 июня начинает снова работать городская электричка, дату запуска которой в Киеве перенесли из-за того, что ремонтники, отправленные на карантин, не успели отремонтировать подвижной состав.

По информации «Киевпасстранса», восстанавливается движение городских электропоездов в направлениях «Станция «Троещина» — «Троещина-2» — станция «Троещина».

Составы будут курсировать в часы пик, также в выходные — по субботам и воскресеньям.

О восстановлении обычного (железнодорожного кольцевого) маршрута городской электрички будет сообщено дополнительно.

Кроме того, в выходные из-за продуктовых ярмарок изменятся некоторые маршруты пассажирского транспорта. 6 июня — автобусов №№ 6, 9, 39 и троллейбуса № 37А; 7 июня — автобуса № 31

Ярмарки пройдут на улицах Лисковской, Марины Цветаевой, Булгакова, Голосеевской и Татарской. «Киевпасстранс» организовал движением таким образом:

автобус № 9 поедет от станции метро «Лукьяновская» до ул. Симиренко (без заезда на ул. Булгакова);

автобус № 6 — от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковская и ул. Радунская);

автобус № 39 — в направлении улицы Ракетной по проспектам Голосеевскому, Науки, улицам Лысогорская, Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;

автобус № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до ул. Отто Шмидта по действующей трассе, далее по ул. Отто Шмидта, Нагорная, далее по действующей схеме;

троллейбус № 37А — от станции метро «Лесная» до ул. Лисковская по действующей трассе, далее по маршруту № 37.

Напомним, в Киеве на поминальные дни организовали работу общественного транспорта, чтобы подвозить людей к кладбищам. С 6 по 8 июня — поминальные дни. Для пассажирских перевозок будет задействовано 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай.



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