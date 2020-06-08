Мир

В России обнаружили странные дыры в земле глубиной до 10 метров (фото)

В российском Забайкалье, где недавно на холме возле одного из сел появилась надпись «Путин — вор», в Чернышевском районе нашли огромные отверстия в земле.

По информации ИА «Чита.Ру», ямы образовались по неизвестной причине. Их, еще полуметровой глубины, нашел житель села Утан, который пас в поле коней. А сейчас самая большая из четырех ям углубилась почти 10 метров.

Местные власти сообщили, что большую яму засыпали и теперь наблюдают за этой местностью. Жители села не исключают, что провалы образовались в местах, где могут находится подземные склады. Правда, официального подтверждения этой информации пока что нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России рухнул мост, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, которая связывает Мурманск с остальной частью РФ.

Фото с сайта https://www.chita.ru.

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