Украинцы стали вдвое больше покупать заграничных сыров

Клуб потребителей

В Украину, где правительство из-за экономического спада хочет ввести «разумный отказ от импорта», с начала 2020 года завезли в два раза больше сыров из-за рубежа, нежели за аналогичный период годом ранее.

Как передает «1+1», за это время завезено около 16,5 тысяч тонн продукта на сумму почти в два миллиарда гривен. В то же время экспорт украинских сыров с начала 2020 года сократился на треть — за рубеж было вывезено всего две тысячи тонн.

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