- 11:21 Ушла из жизни известная украинская журналистка Богдана Костюк: в сети волна скорби
- 11:03 Карантин не помеха: одесские пляжи заполнили отдыхающие, трое утонули
- 10:58 Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом
- 10:48 Украинцы стали вдвое больше покупать заграничных сыров
- 10:32 Как в США: в Брюсселе устроили погромы, протестуя против расизма
- 10:16 В России обнаружили странные дыры в земле глубиной до 10 метров
- 10:08 Под Киевом водитель украл на заправке стеклоомыватель и разбился в ДТП
- 09:50 Туристы уже едут: что сейчас происходит в курортной Кирилловке
- 09:39 Динамовец Беседин назвал виновного в своих бедах с допингом
- 09:38 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:38 Катастрофа МН17: в Нидерландах начался второй блок слушаний по делу о сбитом “Боинге”
- 09:33 Близнецов ждет прибыль, а Львов — бурный роман: гороскоп на неделю
Украинцы стали вдвое больше покупать заграничных сыров
В Украину, где правительство из-за экономического спада хочет ввести «разумный отказ от импорта», с начала 2020 года завезли в два раза больше сыров из-за рубежа, нежели за аналогичный период годом ранее.
Как передает «1+1», за это время завезено около 16,5 тысяч тонн продукта на сумму почти в два миллиарда гривен. В то же время экспорт украинских сыров с начала 2020 года сократился на треть — за рубеж было вывезено всего две тысячи тонн.
Эксклюзивный материал о том, как мировой кризис из-за коронавируса отразится на Украине и украинцах, читайте на сайте «ФАКТОВ».70
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…